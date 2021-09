La razón por la que Falcao García eligió el número 3 en el Rayo Vallecano

Con cientos de personas llenando el fondo del estadio de Vallecas, la presentación comenzó cincuenta minutos más tarde de lo previsto porque el club madrileño decidió esperar a que todos los aficionados que llevaban varias horas haciendo cola afuera pudieran entrar.

Caminando por un túnel de vestuarios iluminado de rojo, el ‘tigre’ Falcao salió al césped entre los aplausos de su nueva afición, que lo esperaba con júbilo.

“Quiero agradecer la confianza que me ha dado el Rayo. Desde que Mario Suárez me transmitió el sentimiento de este club me decidí a venir”, confesó el colombiano, que lucirá el número 3 en la espalda.

“Ese número estaba disponible y lo elegí porque para mi padre tenía mucho significado. Él fue quién me transmitió el amor y la pasión por este deporte y el número que llevaba él, así que qué mejor homenaje que jugar con el 3”, dijo Falcao.

A su lado, el presidente del club, Raúl Martín Presa, que tuvo que elevar su voz sobre los pitos de los aficionados, que, al igual que en los partidos, le cantaron ‘Vete ya’, desluciendo mucho la presentación.

“Es un orgullo tener a un jugador como Falcao vistiendo la camiseta del Rayo. Estamos muy felices todos porque vamos a disfrutar de uno de los mejores rematadores de la historia”, apuntó Presa.

“Es un día de mucha felicidad. Estamos encantados de tenerte y verte con la camiseta del Rayo, además con un número que tiene mucho significado”, dijo.

A continuación, Falcao firmó once balones y los fue lanzando a la grada excepto el último, que se acercó a entregárselo a un aficionado en la mano antes de posar para los medios de comunicación con su mujer y sus hijas.

Para rematar la fiesta, Falcao se acercó a la grada para firmar camisetas y recibir el calor de su nueva afición, que espera con ansias el debut frente al Getafe la próxima jornada.