La razón por la que Falcao no triunfó en Manchester United, según Smalling

A pesar de su exitosa carrera como goleador en Europa, a Falcao García le hizo falta triunfar en la Premier League de Inglaterra, liga en la que actuó bajo las filas de Manchester United y Chelsea.

Su periplo por el país cuna del fútbol se dio luego de que el colombiano superara una lesión de ligamentos que le impidió jugar el Mundial de Brasil 2014.

En Manchester United Falcao disputó 1285 minutos en la Premier y anotó solo cuatro goles, un rendimiento muy por debajo de lo que se esperaba de un delantero de su categoría.

Mucho ha pasado desde aquel 2014 en el que ‘El Tigre’ arribó al United y ahora, cinco años después, su excompañero Chris Smalling sostuvo que llegar a ese club tras una lesión tan grave fue lo que le impidió rendir a su mejor nivel.

“Uno de los tipos más amables que he conocido, hablaba bien inglés, era amable, todos queríamos que funcionara y tenía algunas estadísticas aterradoras, pero vino después de una gran lesión y eso no funcionó para él”, contó Smalling.

El defensor inglés explicó al portal The Atletic que Falcao hizo todo los posible para rendir y en el club nunca le cuestionaron el profesionalismo.

“A veces, cuando las cosas no funcionan, los jugadores son en gran parte responsables y no sientes lástima por ellos. Falcao era diferente, simplemente no podía actuar debido a lo que le había sucedido antes”, apuntó.