Las críticas del ‘Cucho’ Hernández al VAR tras derrota del Getafe

“Sí me molesta en lo personal que durante el partido fue un poco irrespetuoso con nosotros (el árbitro), amenazándonos desde el primer minuto. Condiciona el partido, pero lo dejamos a un lado. Seguiré trabajando. Hay que mejorar esto del VAR, hay muchas polémicas, no me gusta meterme, pero toca decirlo”, agregó.

“No fue penalti. Nunca me gusta meterme en polémicas arbitrales. Soy de los primeros que digo que su trabajo es difícil, pero se complican la vida solos. No hay ningún problema en tomarse dos minutos en ir a ver la jugada y ya está. Me parece de locos. Pero es lo que hay”, explicó.

El delantero del Getafe calificó como “sorprendente” que el Jesús Gil Manzano no revisara la jugada y destacó que en ocasiones, en otros encuentros, se han mirado otras mucho menos dudosas.

“Lo mínimo que tenía que haber hecho el VAR es decirle al árbitro que la revisara. Que no se inmute y no le digan que vaya a revisarla, creo que es más culpa del VAR que del propio arbitro que está en el campo. El arbitro interpreta una cosa, piensa que es penalti, pero para eso tenemos el VAR, para que vaya y analice. Si hubiese ido, no habría pitado penalti. Sorprendentemente no fue y parece que en el Coliseum no les gusta ir a ver el VAR”, añadió.

Además, aseguró que “el partido habría sido otro” en el caso de que no hubiese pitado el penalti y afirmó que, después de varias horas y con la cabeza fría, “hasta el árbitro Jesús sabe que no es penalti”.

“Está clarísimo. Lo que nos sorprende a todos es que ni siquiera se tome la molestia de ir a verlo al VAR en una jugada en la que Djené toca primero el balón. Si él interpreta la jugada y es penalti para él... pero si al menos fuera a verlo, perfecto. Pero que no vaya a verlo me parece sorprendente, la verdad”, insistió.

“No pensamos eso de si el trato sigue igual o no cuando se le pitan al Getafe. Me pareció raro que desde el primer minuto nos estén amenazando. Nos están haciendo una campaña cada fin de semana y se resaltan las cosas menos importantes de lo que se hace en el campo, de lo que se dice, cuando todos los equipos y todos los jugadores nos decimos cosas”, agregó.

Como ejemplo, desveló que a su compatriota del Granada, Luis Suárez, de quien dejo claro que es “amigo y compañero” desde hace muchos años, le dijo cosas que “no se pueden decir”.

“Estamos en una campaña con cosas menos importantes cuando las importantes, el buen juego, el Getafe real, ni se les ocurre sacarlo por red o noticias cuando eso debería ser lo importante. La prensa espera el pinchazo del Getafe o que haga un mal acto para solo fijarse en eso. No se fijan en las cosas buenas”.

Ahora, el “Cucho” indicó que el Getafe ya está pensando en el próximo encuentro y manifestó que él y su equipo es consciente de que tiene que mejorar para volver a conseguir un buen resultado.

Además, alabó el trabajo del Granada, al que no quiso quitar ningún mérito en su victoria porque sería “injusto” y reconoció que hay que valorar el trabajo que está haciendo el conjunto nazarí en LaLiga y en Europa.

Por último, habló de su falta de goles pese a los buenos partidos que ha firmado: “Vives del gol. Tus compañeros, el cuerpo técnico esperan que además del trabajo que haces, se marque el gol. Soy consciente de que ayer tuve una oportunidad de marcar y no entró. Eso pasa. Nos pasa a los delanteros, cuando no quiere entrar no entra y cuando estás en racha entra”.