Las razones por las que David González salió del Independiente Medellín

El técnico David González no seguirá en la dirección técnica del DIM, así lo anunció el club en un comunicado oficial este lunes.

Una de las posibles razones por las que se habría decidido cortar su contrato es que el Poderoso tiene en riesgo su clasificación a los cuadrangulares de la Liga Betplay-1, un problema claro y que tiene que ver con su zona defensiva.

La mayoría de técnicos indican que defender es una labor de todos los jugadores y que inicia con los atacantes. Pero si en el Medellín es así, ese sistema le falló.

Desde el 3-0 sobre el Deportivo Cali del pasado 12 de abril, el conjunto escarlata ha recibido 13 goles en 6 compromisos, un promedio de 2,1 tantos por partido.

Por eso, el equilibrio no le dio al extécnico rojo, que con el equipo marcó 11 anotaciones en ese mismo número de juegos. Una estadística que no estaba nada mal en ataque, pero que no alcanzó a solventar su déficit defensivo. Influencer que denunció a Nairo lo llama ahora “Narco” Quintana

Y es que hoy el DIM debe marcar más de 3 goles por partido para poder ganar. Además, en la sumatoria de todo el semestre, únicamente sacó su portería en cero en 5 compromisos de los 24 encuentros que ha disputado por todos los torneos, es decir, solo en el 20% de la campaña.

Una de las fortalezas que tenía era la figura del doble cinco, conformada por Jaime Alvarado y Daniel Torres. Sin embargo, los destellos de calidad de Andrés Ricaurte lo obligaron a rotar en esa zona.

Alvarado se equivocó en el pasado clásico ante Nacional en una salida y lo mismo le sucedió en el duelo del pasado domingo ante Pereira, y ambas acciones terminaron en goles del rival.

Ante el conjunto matecaña, el exentrenador decidió que Daniel Torres pagara la sanción cuando podía utilizarlo por la convocatoria de Miguel Monsalve y Jorge Cabezas a la Sub-20. ¿Fue una decisión equivocada? Eso solo lo sabe David González.

El exvolante de recuperación, Dúmar Rueda, que jugó en el Medellín en el año 1996, indicó que hoy, en el llamado fútbol moderno, a los defensores les exigen salir jugando y a los volantes de primera línea ser los del inicio de juego.