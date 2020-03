Lateral izquierdo Gabriel Herrera renunció a Real Cartagena

El lateral izquierdo Gabriel Herrera renunció al Real Cartagena, club en el que se formó y en el que disputó tres partidos como profesional.

El jugador, de 18 años, no se sentía valorado en la escuadra auriverde, de la que fue descartado esta temporada por el técnico Nilton Bernal, que ha apostado esta temporada por Kalazán Suárez y Hugo Daza.

Herrera, que no se sentía valorado, llegó a un acuerdo con las directivas de Real Cartagena para rescindir el contrato y mirar las ofertas que tiene de otros clubes.

“Sentía que no me estaban valorando y me sentía desechable en el club. Desde que llegó el profesor Nilton fui desplazado”, fueron los motivos de su renuncia, según explicó Herrera a El Universal.

El joven lateral cree que el convenio de Real Cartagena con Colombia Gol, agencia promotora de jugadores, redujo sus opciones de tener una oportunidad en el plantel, debido “que ellos tienen sus intereses con sus jugadores”.