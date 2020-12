Leicy Santos: “Jugaba a pie descalzo porque no tenía zapatos para jugar”

“Mamá, papá, los amo”. Al primer gol de Leicy Santos como profesional le siguió un grito de agradecimiento a Elizaith y Diana. A sus padres les debe la vida y su profesión de futbolista. Ellos cimentaron su sueño. Creyeron en ella, incluso en los duros tiempos en los que la economía familiar no daba para mucho.

La volante colombiana empezó a jugar “a pie descalzo, porque no tenía zapatos para jugar”. “El único que trabajaba era mi papá. Él se dedicaba a vender pescado y él era el que sostenía la familia”, rememora la ganadora del II Trofeo EFE, que impulsa Renfe.

Convertida en la jugadora latinoamericana más valiosa de la temporada 2019/20, en pieza clave del Atlético de Madrid y en estrella de la selección de Colombia, Leicy Santos (Lorica, 1996) echa la vista atrás orgullosa de sus pasos y agradecida a su familia. (Lea: Colombiana Leicy Santos, elegida jugadora latina más valiosa en España).

- Pregunta (P): ¿Cuándo se despierta su amor por el fútbol?

- Respuesta (R): Desde chiquita siempre me gustó el fútbol, siempre me apasionó. Tuve peleas con mi mamá, porque no me dejaba jugar. Mi papá, sí. Mi papá jugó al fútbol cuando era joven. No llegó a ser profesional, pero siempre fuimos una familia muy futbolera. Yo empiezo a jugar al fútbol como tal, digamos a practicar fútbol, a los trece años. En ese momento es cuando yo me voy de mi pueblo, de Lorica, a Bogotá a buscar oportunidades en el fútbol. Me voy a los 13 años a la capital sola, sin mi familia. Después, mi familia dejó todo lo que tenía en el pueblo para irse detrás del sueño de la hija menor.

- P: ¿Qué la caracterizaba en sus inicios?

- R: Yo vivía solo pensando en el juego de las 4 de la tarde, el picadito que se dice en Colombia. Es el juego que yo hacía con mis amigos. Llegaba del colegio, tiraba mi maleta y todo el día estaba jugando al fútbol. Lo que recuerdo de mi infancia es querer todo el tiempo patear un balón y estar peleando con mi mamá, porque ella me peinaba, me alistaba, me ponía sus vestidos y a la media hora yo ya estaba jugando.

- P: ¿Qué papel jugó su padre en esos años?

- R: El apoyo que me dio mi papá desde muy pequeña fue muy importante. Él en un momento llegó a decirle a mi mamá que me dejara en paz, que me dejara tranquila, porque era lo que me hacía feliz. Evidentemente, yo creo que era el sentimiento de él, de querer jugar al fútbol, que también lo llevó a apoyarme. Luego mi mamá se resignó y el apoyo que encontré en mi papá, en mi mamá y en mi hermano en ese momento del inicio de mi carrera fue demasiado grande.

- P: ¿A su madre le rompió los esquemas que su hija quisiese ser futbolista?

- R: A mi madre y a la gente de mi pueblo. Mi pueblo está en la región costera del Caribe. La mentalidad es machista. Ha evolucionado en ciertas cosas, pero imagínate 10 años atrás cómo estaba la situación. En la cabeza de nadie estaba que una niña pudiera ser futbolista profesional, menos una niña que viniera de un pueblo, ni que lograra tantos éxitos y trofeos como los que estoy consiguiendo yo.

- P: ¿Cómo fueron sus comienzos?

- R: Para mí, todas las futbolistas que nos dedicamos a esto tenemos nuestra historia. Cualquier historia toca y es bonita. Los inicios, como cualquier otro deporte o trabajo, no son fáciles. Yo no te voy a decir que pasé hambre ni estuve mal, pero sí fue complicado al principio. El único que trabajaba era mi papá. Él se dedicaba a vender pescado y él era el que sostenía la familia. Mi mamá era ama de casa. Al principio fue duro, pero fue mucho más duro cuando mi familia dejó su vida estable en el pueblo, su vida tranquila en nuestra casa, para irse a Bogotá, a una ciudad donde no conocían a nadie. Esos primeros meses en Bogotá sí fueron duros. Pasamos muchas necesidades. Mi familia estuvo a punto de regresar al pueblo. Pero la ilusión y el sueño que yo tenía de ser futbolista les mantuvo.