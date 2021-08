Liderato madridista a la espera de Mbappé

Duerme líder porque en esta ocasión no hubo tanto sobre la bocina que salvase al Sevilla. Ocurrió en Getafe para llevarse un duelo igualado pero en su visita al Elche, tras encajar su primer gol del curso a los once minutos con un desajuste defensivo del que sacó provecho el chileno Enzo Rocco, no logró remontar el encuentro y se dejó sus primeros puntos de la temporada.

Una acción a balón parado la mandó a la red Youssef En-Nesyri antes del descanso y el asedio del equipo de Julen Lopetegui no le dio el premio del triunfo. No llegó el tanto salvador del argentino Erik Lamela que frenó su racha goleadora de ensueño con su nuevo club (1-1). El esfuerzo del Elche le dio un punto pero sigue sin vencer un encuentro este curso tras acabar el pasado con dos consecutivos que le dieron la permanencia.

La vida ha cambiado para algunos clubes con el transcurso de temporada. En Mestalla reside un equipo que presenta una nueva identidad con José Bordalás al mando y que gusta con su estilo. En una primera mitad vistosa de fútbol vertical tumbó a un Alavés en mala dinámica, sin sumar aún un solo punto y colista de la clasificación mientras termina de modelar su equipo en el mercado sobre la marcha. El tanto de Wass, la maravilla de espuela de Carlos Soler y el gol de Guedes, le dieron un 3-0 que le instala en la zona alta de la clasificación.

Ahí se mantiene otro equipo que transmite felicidad, un Mallorca que mantiene la identidad que le dio el ascenso y se ha convertido en revelación. Sigue invicto y en el duelo de recién ascendidos ante el Espanyol, firmó un triunfo gracias al tanto de Dani Rodríguez (1-0), con el que suma siete de nueve puntos posibles en un inicio de ensueño.

Mientras, la Real Sociedad comienza a ganar buenas sensaciones en el Reale Arena con dos triunfos por la mínima, de penalti ante el Rayo Vallecano y con un tanto con fortuna a tres minutos del descanso, cuando el disparo de Ander Barrenetxea le cambió la trayectoria Rubén Vezo para castigar a un Levante sin pólvora (1-0).

Otro equipo que no carbura en el arranque es el Celta de Vigo, sin victorias y víctima de sus errores. Lo cometió su central Aidoo, en una pérdida en inicio de jugada, que permitió marcar a Iñaki Williams el primer triunfo del Athletic Club de Marcelino García Toral para alzar su vuelo con un gran trabajo defensivo sin conceder disparos a su portería a la que regresó Unai Simón.