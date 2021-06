Lionel Messi: “Estoy contento por el resultado más allá que no pudimos ganar”

Lionel Messi se declaró este jueves contento con el desempeño de la selección de Argentina en el empate 1-1 con Chile en la séptima jornada de las eliminatorias sudamericanas del Mundial de Catar.

“Hacía mucho tiempo que no nos juntábamos. No es fácil volver, pero creo que por momentos hicimos un buen partido. Estoy contento por el resultado más allá de que no pudimos ganar. De a poquito nos tenemos que ir haciendo fuertes otra vez”, dijo Messi.

“Es una lástima que en este estadio tan lindo no haya podido venir la gente”, señaló el jugador del Barcelona.