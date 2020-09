Lionel Messi y su show mediático que envolvió al mundo del fútbol

El show mediático de Lionel Messi terminó con una vieja y conocida frase: “me quedo”.

Tras 10 días en los que mantuvo al mundo del fútbol a la expectativa con su salida de Barcelona, Messi acabó la película más vista y comentada en el deporte en mucho tiempo, tanto que su nombre se convirtió en google como el más buscado por encima de coronavirus, que ha sido el tema del año en todo el planeta.

Así de mediático es el considerado por muchos como el jugador más importante del planeta. Una sola frase de la estrella mueve el mundo del fútbol y más si se trata de un tema tan importante como el de querer abandonar la institución de sus amores después de 20 años.

Bien lo dijo Ricardo ‘El Gato’ Arce, periodista deportivo e influencer. “Aquí hay dos temas diferentes: Messi, el mejor del mundo, el astro, el ganador de títulos, el crack que marca la diferencia, el de los seis balones de oro, el que muchos dicen que no es líder, pero que en el vestuario es polémico. Y el otro Messi, el que se quería ir del Barcelona, siendo para muchos malagradecido, saliendo por la puerta de atrás, al que muchos pusieron en duda su calidad porque ahora no están Xavi e Iniesta, el que intentaba abandonar el barco tras la histórico goleada 8-2 ante Bayern en cuartos de final de final. Pero ambos temas, con realidades diferentes, dejan claro que esto no es fútbol, simplemente es marketing dentro del fútbol”.

Ayer, nuevamente, Messi fue protagonista de todas los portales de medios digitales y todos los noticieros abrieron su sección de deportes con la decisión del argentino de quedarse en Barcelona.

Opinaron y hablaron de Messi en muchos rincones de Cartagena, Colombia y el mundo entero. Fue todo un ‘boom’ mediático la decisión y explicaciones que entregó el astro.

Algunos a favor, otros en contra, pero la única realidad es que fue tema de conversación todo el día para bien o para mal y que las redes, medios digitales, impresos, noticieros de televisión ayudaron a catapultar una vez más el nombre de Messi como el más buscado en internet.

¿ Merece de verdad tanto despliegue el tema?, ¿es el denominado marketing dentro del fútbol?

Lo cierto es que Messi hoy sigue de boca en boca.