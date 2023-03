¡Lo que faltaba! Barras bravas hacen retén para identificar hinchas rivales

Imagen totalmente distinta a lo que aconteció en los otros estadios del país, donde, por ejemplo, Bogotá y Medellín dieron ejemplo de que los hinchas de los dos equipos pueden estar en la misma tribuna sin separación y las barras pueden convivir en el mismo escenario, disfrutando el fútbol en paz.

El jueves pasado, Santiago Cruz, hincha del América, fue hostigado por otro ‘aficionado’ porque no fue con la camiseta del equipo rojo para el juego contra Junior por la fecha 7: “Iba hacia el estadio con mi esposa, tenía una camisa blanca con rayas rojas, porque venía de la oficina, no tenía tiempo para cambiarme y no pensé que fuera importante.

Entrando al estadio por occidental se me acercó una persona de la barra y me empezó a insultar y amenazar por eso".

Volviendo al clásico, en el Cali el encargado de la logística y seguridad, Jacobo Risueño, no desconoce la problemática que hay y lo que pasó: “Cali tiene un contexto social bien difícil, no es un secreto para nadie, pero que repercute en el colectivo de las barras y sus equipos. No podemos estar matándonos y agrediéndonos porque es fútbol. Sucedieron hechos que son reprochables”.

Pero hay dos razones de peso de por qué a la ciudad no se permite el ingreso de las barras visitantes para el Pascual y en Palmaseca.

La primera es que tanto América como Deportivo Cali decidieron posicionar las tribunas norte para las familias; por ende, no pueden ubicar una barra visitante en ese sector del estadio.

La segunda es que, para recibir a los aficionados de afuera en masa, se necesita un despliegue importante de la Policía Nacional para cuidarlos.

Cali es de las ciudades más violentas del país, por lo que las autoridades prefieren reforzar zonas que necesitan ese acompañamiento de las fuerzas uniformadas.