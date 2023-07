Locura en Junior: peleas, posible salida del Bolillo y ¿regreso de Quintero?

“Sebastián, cuando estaba aquí, llevaba varios años sin jugar bien. Con el 2-0 ante Unión y si él no comete los errores, no nos empatan y habríamos clasificado. Viera también perdió y antes que yo llegara a Junior”, comentó.

“Para que las cosas salgan bien debe haber una organización y planificación. Si la base del equipo son jugadores de buen pie, que jueguen bien al fútbol, que la idiosincrasia es jugar bien, no puedes traer un técnico que no juegue bien al fútbol. Si tu traes a Juan Fernando Quintero, lo que rodea a ‘Juanfer’ debe jugar su fútbol, porque supuestamente es el crack y es el esfuerzo que hace un equipo para traerlo, es una planificación en base a él, no se puede traer a la estrella de último. Primero traes la estrella y planificas alrededor, lo mismo es el técnico, que planifica, ve lo que le gusta, su modelo de juego y trae a sus jugadores con base a eso”, dejó como un indirecta a Gómez. El desquite de Viera: críticas a Junior y pulla al Bolillo Gómez

POSIBLE DESPIDO DEL BOLILLO

Tras las polémicas declaraciones del técnico antioqueño, periodistas barranquilleros informaron que los propietarios del Junior lo citaron a una reunión de última hora.

Según los comunicadores, a los directivos no les gustó el rendimiento del equipo en Cúcuta, pero menos aun las palabras que dirigió el entrenador al portero uruguayo.

Así, la atención de la hinchada y la prensa deportiva esperan por lo que podría ser una prematura desvinculación de Gómez como entrenador rojiblanco. Jarlan Barrera alista maletas para llegar al fútbol de Europa

¿VUELVE QUINTERO?

Mientras crece el rumor de la posible salida del Bolillo, la afición comenta también que la salida del entrenador podría conllevar al retorno de Juan Fernando Quintero, quien salió del equipo hace pocas semanas tras anunciar que no encajaba en el sistema de juego del técnico.

La ilusión de los hinchas creció con algunas señales que ha emitido el futbolista en sus redes sociales.

Por una parte, Quintero dio me gusta a varias publicaciones en Twitter que aseguraban que volvería si Hernán Darío se va del equipo.

Además, este viernes Quintero escribió un mensaje en esa misma red, en el que anuncia su regreso, aunque no especifica a dónde.

“The king is back”, escribió el volante creativo, que con su comentario no solo despertó la inquietud de los hinchas tiburones, sino también de los seguidores de River Plate y de Independiente Medellín, dos escuadras en las que jugó el antioqueño. Juan Fernando Quintero salió de Junior y ahora monta restaurante en Medellín}

Quintero también habló con ESPN y respondió a una pregunta sobre su salida y el trato que recibió de la dirección técnica.

“Cuando tomo la decisión, el profesor Bolillo sale a decir que la única verdad era la de él (...) No me sentí bien tratado, no me sentí respetado”, fue la respuesta del volante.