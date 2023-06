Los colombianos que jugarán en la despedida de Juan Román Riquelme

ASÍ ANUNCIÓ RIQUELME SU PARTIDO DE DESPEDIDA

En una rueda de prensa Riquelme confirmó su partido de despedida:

El anuncio. “Tardé mucho tiempo en tomar esta decisión, pero estoy muy feliz de que cada vez falte menos para volver a entrar a la cancha más linda del mundo. Esperemos pasar un gran día”. Video: la aparatosa caída de Remco Evenepoel en los Nacionales de Bélgica

Volver a la cancha. “La verdad que pasó mucho tiempo del último partido que yo jugué con la camiseta de Argentinos. Ahora me toca venir a la cancha como hincha. Hay que hacerlo bien para poder a entrar en esta cancha. Resulta fácil volver al jardín de casa al ponerse el buzo del club, será un domingo lindo en el que la gente disfrutará mucho y yo también. Me siento afortunado porque es una película para mí. Vivo la película más linda que puede soñar un chico. Con Unión de Santa Fe debuté, la gente me ovacionó y en el último partido con Lanús pasó lo mismo. Será un gran día, espero no errarle a la pelota, ja”.

Su felicidad. “Yo sé que se siente raro, pero algún día se tenía que dar esto. Es mi lugar, esta es mi vida. Es estar en mi casa, volver a estar con mi gente, pasar un buen domingo como lo hemos hecho siempre. Sin dudas va a ser maravilloso. Será muy lindo volver a vestirme de futbolista, volver a tocar una pelota, volver a mirar a la gente, empezar a correr como un nene, que las tribunas se pongan blancas”.

La presencia de Messi. “Messi va a estar. Para mí también es un sueño, el jugador más grande de todos los tiempos para muchos. Tuve la suerte de ver a Maradona y a él, y ser compañero de los dos. Seguro que la va a pasar bien, va estar en el estadio más lindo del mundo, con la hinchada más linda del mundo... Será maravilloso”.