Los cracks duran cada vez menos en el fútbol profesional de Colombia

En 2012, Neymar, uno de los futbolistas más talentosos que ha dado el balompié suramericano, daba sus últimas pinceladas con el balón vistiendo una camiseta de su país. Duró bastante en Brasil: cuatro años. Una auténtica fantasía si se compara con la actualidad.

Las promesas y joyas del fútbol de países como Colombia, Brasil y Argentina no duran nada en su tierra. No los disfrutamos tanto como quisiéramos. El poderío económico y la calidad de algunas ligas no es broma, no hay muchas formas de impedir la salida de jugadores de talento. Video: el gol provocado por Luis Díaz fue lo único bueno de Liverpool.

Consultando a algunos seguidores del deporte, dieron distintas opiniones acerca del tema. Mateo Levi, politólogo de 22 años, opina que “los semilleros de Suramérica se están pensando más en vender al jugador al exterior, sobre todo a Europa, en vez de potenciar al jugador primero en clubes”.