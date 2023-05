Los lujos con los que buscan convencer a Messi de irse a Arabia

“Hay un principio de acuerdo alcanzado para iniciar negociaciones formales. Su ficha será menor a la que tiene en PSG, pero su regreso no se debería a razones económicas sino sentimentales: Barça es su casa”, dijo Laporta en medio de la celebración del título español del equipo catalán.

El equipo catalán espera contar para la próxima temporada con Messi, un sueño de la afición culé, de la que el presidente del Barcelona, Joan Laporta, no hace oídos sordos.

El Barcelona atraviesa un momento difícil en lo económico, y por esa situación fue que precisamente tuvo que abrirle las puertas de salida a su máximo ídolo. Un adiós que no fue en los mejores términos, pero al parecer la herida ha cicatrizado.

May 15 - 15:50

May 16 - 00:00

May 15 - 17:35

“La Liga da luz verde para aprobar el plan de viabilidad. El Barça ha pedido oficialmente a la Liga que proporcione un documento escrito que indique que ‘Leo Messi puede ser registrado’, que se le enviará al jugador como garantía de que lo que sucedió hace 2 años no volverá a suceder”, precisó Laporta.

Falta ver si Messi accede a los cantos de sirena que le llegan de su primer amor en el fútbol.

Arabia le ofrece todo

Sobre la mesa, el 10 argentino tiene una suculenta oferta que, de aceptarla, engordaría muchísimo más su jugosa cuenta bancaria.

De acuerdo con el diario británico The Telegraph, el Al Hilal, que es el equipo más poderoso de Arabia Saudita, le ha ofrecido a Messi nada menos que 400 millones de dólares por temporada, lo que sería un auténtico récord en el fútbol mundial, una cifra que prácticamente doblaría lo firmado por Cristiano Ronaldo con el Al Nassr.

Además, a Messi le están ofreciendo unos lujos para seducirlo que van desde mansiones enormes, diez carros de lujo que él puede escoger según sus gustos y relojes Rolex con incrustaciones de oro. Daddy Yankee compró un equipo profesional en Estados Unidos

Por ahora Jorge Messi, padre y empresario de Leo, ha desmentido cualquier acuerdo con algún club: “No hay absolutamente nada con ningún club para el año que viene. La decisión nunca se tomará antes de que Lionel termine la liga con el PSG. Una vez que finalice la temporada será el momento de analizar y ver lo que hay, y entonces tomar una decisión”.

Agregó el padre del considerado mejor futbolista del mundo: “Siempre hay rumores y muchos usan el nombre de Lionel para ganar notoriedad pero la verdad es solamente una y podemos asegurar que no hay nada con nadie. Ni verbal, ni firmado, ni pactado, y no lo habrá hasta que no acabe la temporada”.

Las próximas semanas serán determinantes para conocer el futuro de Lionel Messi, si regresa al Barcelona o se va por un contrato millonario a Arabia Saudita.