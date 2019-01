Luis Díaz seguirá en Junior y portará el número 10

El presidente de Junior, Antonio Char Chaljub, anunció este lunes que el atacante Luis Díaz amplió su contrato con el club y será quien porte la camiseta número 10 durante el presente año.

“Esta convocatoria con los medios de comunicación es para decirles que Luis Díaz permanecerá con Junior, que no va ser transferido a ningún equipo, que va a continuar con nosotros y además, que ha ampliado su parte contractual con el club”, dijo Char en rueda de prensa.

Agregó que el anuncio lo hace “porque ha habido tantos comentarios y tantas informaciones que han puesto a dudar a la afición con relación a nuestro proyecto deportivo de este año 2019, que es un proyecto igual de serio que el que tratamos de imponer el año anterior y que pretendemos superar lo conseguido el año anterior”.

“Estamos haciendo un esfuerzo muy grande para que Luis (Díaz), un jugador de la categoría de él, pueda continuar con nosotros, como ya lo hemos acordado. Estoy muy feliz de que esto se haya podido dar, al igual que se ha podido dar con el jugador Víctor Cantillo, quien ha ampliado su parte contractual con nosotros”, agregó.

También anunció que se está en la búsqueda de dos jugadores que llegarían a la institución para reforzar la plantilla con miras a los torneos que deberá afrontar Junior este año.

Antonio Char también aprovechó para anunciar que Luis Díaz estará portando la camiseta número 10 este año. Número que tenía Jarlan Barrera el año anterior.

Por su parte, Luis Díaz se mostró contento por seguir con Junior. “Me alegra seguir en el equipo que me vió crecer y espero seguir aportando para que siga creciendo como institución. He salido campeón con el club, ese era uno de los objetivos que tenía y se me cumplió. Estoy agradecido con esta institución que me ha dado todo desde que llegué aquí, de mi parte he entregado todo y espero seguirlo haciendo de aquí en adelante”.

El tiempo por el que ha sido renovado el contrato entre Junior y Luis Díaz, no fue dado a conocer por las partes.