Manchester United queda al borde de la eliminación en Champions League

En un duelo a muerte en la caliente Estambul, el Manchester United, que llegó a ir 1-3 arriba, empató con el Galatasaray (3-3) y quedó al borde de la eliminación en la Liga de Campeones.

Necesitará ganar en la última jornada al Bayern Múnich y esperar que el conjunto turco no venza al Copenhague.

Los ingleses, que necesitaban el triunfo para depender de sí mismos, volvieron a desperdiciar una ventaja de dos goles, como ante el Copenhague hace unas semanas, y firmaron la que puede ser su sentencia de muerte en la competición europea. De hecho, si no puntúan contra el Bayern, no irán ni a la Liga Europa. Atención: James Rodríguez no jugaría con Sao Paulo lo que resta del año.