Mbappé tiene un “pacto entre caballeros” con el presidente del PSG

“¿Quizás es porque somos de Catar, porque somos árabes? Eso no está bien. Legalmente no puede decir eso”, subrayó.

También habló con optimismo sobre la nueva etapa del club sin “necesidad de estrellas”, tras la salida este verano de jugadores como Leo Messi y Neymar. Respecto al argentino, Al Khelaifi manifestó que siente un “gran respeto” por él, pero advirtió que “no está bien” que alguien hable mal del PSG tras haberse ido, al ser consultado por las quejas sobre el trato que recibió Messi en París.

“No es un mal chico pero eso no me gusta. No es sólo por él, es por todos. Hablamos cuando estamos, no cuando nos vamos. Ese no es nuestro estilo”, recalcó a RMC.