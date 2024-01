Mbappé y la discusión con su mamá por dinero: “Soy yo el que hace los goles”

“Voy a crear valor agregado para ti, pero es 50-50 y Kilian me dijo: ‘¡Nunca en la vida!. No te doy el cincuenta por ciento, ¿No está bien o qué? Yo soy el que anota. ¿Qué quieres decir con que quieres quedarte con el 50%?’”, comentó la madre del futbolista en la entrevista.

“Él no quiere, me dice: ‘Nunca te daré el 50%’. Y luego, bajamos a 30. Le dije: ‘Yo, por debajo de 30, me retiro, no lo hago. Hago como todos los demás, voy a las Maldivas, me voy de vacaciones, pero no trabajo para ti’”, declaró Fayza ante ‘Envoyé Especial’.

Es importante mencionar que Kylian Mbappé recibe aproximadamente 72 millones de euros anuales en el PSG, sin incluir ingresos por patrocinios. Además, se ha revelado que el equipo francés estaría dispuesto a ofrecer hasta 200 millones de euros por temporada para persuadirlo de permanecer en el club.