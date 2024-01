Mikel Arteta y Tomas Tuchel: ¿entran en las posibilidades para Barcelona?

El Bayern Múnich emitió un comunicado este lunes en el que asegura que su entrenador, Thomas Tuchel, no se ha ofrecido como sucesor de Xavi Hernández en el Barcelona. Y el mismo día, el entrenador del Arsenal, el español Mikel Arteta, se descartó como candidato a ocupar el banquillo del club Blaugrana.

“En ningún momento habló de Xavi Hernández y de su sucesor como se afirmó falsamente. No toleraremos más ese tipo de afirmaciones contra nuestro entrenador que siempre vienen del mismo sector”, agrega el Bayern.

“Se sienta y empieza a hablar de Xavi y de su sucesor y que le gustaría entrenar algún día en España o entrenar al Barcelona. Es un descaro. Se trata de alguien inteligente que no dice algo así sin pensarlo”, dijo Hamann en una tertulia de la cadena Sky.

El técnico vasco, criado en la cantera culé, calificó hoy de “totalmente inciertas” las informaciones difundidas por un medio catalán que le situaban como el recambio de Xavi dado que tenía supuestamente la intención de salir del Arsenal.

“¿Quién, yo? Eso son noticias falsas. Sobre lo que se lee, estoy bastante molesto. No me lo podía creer, no tenía fuentes”, declaró hoy en relación a ese texto Arteta, quien finaliza su contrato con los ‘gunners’ en el verano de 2025.