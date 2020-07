Mourinho descarta grandes desembolsos por parte del Tottenham

El técnico portugués fue preguntado sobre el impacto que podría tener en el Tottenham la no clasificación el año que viene para la Liga de Campeones, dado que los ‘Spurs’ están séptimos, a nueve puntos de la cuarta plaza, que da acceso a la principal competición europea de clubes.

“Clasificarse o no para la Champions hace una gran diferencia económica. Es fácil de entender y de aceptar”, dijo Mourinho.

“Lo bueno es que no necesitamos mucho. No necesitamos muchos jugadores. No necesitamos invertir mucho. Es nuestro perfil como equipo, con o sin COVID, con o sin Liga de Campeones, así es como nos organizamos”, añadió.