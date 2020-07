Muriel reconoce que el Atalanta sueña con llegar hasta el final en Champions

“Cuando trabajas bien lo ves siempre en el campo. Después de hacer buenas temporadas en el pasado, ya no nos sorprendemos de nuestro rendimiento. Tenemos las capacidades para hacer grandes cosas. Nos regalaremos muchas satisfacciones”, agregó.

El Atalanta es una de las grandes revelaciones de esta temporada, en la que es cuarto en la Serie A y en la que sigue vivo en la Liga de Campeones, en su primera participación absoluta.

Su próximo rival en la Copa de Europa lo conocerá el 10 de julio, cuando la UEFA celebrará el sorteo.

Muriel lleva quince goles en la Serie A y anotó nueve de ellos saliendo desde el banquillo. Nadie metió más goles que él sin salir de titular.

“Cuando juegas en un equipo que crea tantas ocasiones, que gestiona el balón y cansa al rival, uno con mis características puede ser un arma importante. Pero yo trabajo cada día para jugar. Quiero jugar siempre y no me conformo con los veinte minutos finales. No es fácil, tenemos competencia, una delantera fortísima”, dijo.

El colombiano negó además que tenga remordimientos por no haber alcanzado un nivel aún más alto, considerado su talento.

“No me arrepiento de nada, creo que he tenido igualmente una buenísima carrera, he jugado en buenos equipos y todavía soy joven y puedo dar mucho. Tengo sueños por cumplir y seguiré luchando por ellos. Hasta este momento traté de darlo todo, quizás con errores, pero estoy satisfecho”, aseguró.