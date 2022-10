Nacional empató como visitante ante Pereira y mantiene en vilo su clasificación

Atlético Nacional que se fue adelante en el marcador muy temprano, a los 14 minutos, con el cobro de penal de Jéfferson Duque, pero no pudo ampliar la diferencia ni defender esa victoria parcial, y terminó empatando con el Pereira a un gol.

Ese resultado hace que el verde llegue a 29 puntos, pero mantenga en vilo su clasificación, a falta de una fecha del final del todos contra todos.

Los antioqueños que tenían en el banco al técnico brasileño Paulo Autuori, no pudo concretar las opciones de gol que tuvo en el compromiso, pero además, lució lento en muchos momentos del encuentro, sobre todo en defensa.

Nacional no brilló como en otras fechas y además de lento y errático en algunas acciones de juego, no fue contundente en el ataque, y jugadores como Danovis Banguero y Daniel Mantilla siguen en deuda, por que no están en el mejor nivel.

Andrés el Rifle Andrade tuvo dos oportunidades claras para el gol, pero falló en el remate y la pelota salió lejos del arco defendido por Castillo.

Con el empate, aunque ambos equipos mantienen la opción matemática de clasificar, ya no dependen solo de si mismos para alcanzar la clasificación, ya que Millonarios y Medellín, que jugarán el duelo aplazado el miércoles los podrían superar en puntos.