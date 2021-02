Nacional y Patriotas ganaron en el inicio de la séptima fecha de la Liga

En el otro juego de la jornada, el cuadro de Alexandre Guimaraes venció por la mínima diferencia a conjunto albo en el estadio Palogrande de Manizales, con lo que se ubicó parcialmente en la segunda posición de la tabla con 13 unidades.

El único gol del compromiso llegó a los 72 minutos de juego en la pierna derecha de Jefferson Duque, quien empujó el balón en el área y le dio un respiro al cuadro antioqueño.

Este miércoles continuará el desarrollo de la séptima fecha con los juegos Bucaramanga vs. Pereira, Águilas Doradas vs. Envigado, Medellín vs. Chicó y Junior vs. Deportivo Cali.