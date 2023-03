Ni PSG, ni Barcelona, Messi se iría a la MLS

Lionel Messi expresó hace una semana que una de sus motivaciones pasaba por continuar en la Champions League, antes del partido entre el París Saint Germain y el Bayern Múnich. Pero el PSG fue eliminado en apenas octavos de final del certamen, con un resultado que se interpreta como un golpe duro a las ambiciones del argentino y que pondría en peligro su renovación con el PSG.

Según L’Équipe, el Inter Miami estaría interesado en contratar a Messi a la Major League Soccer (MLS) después de que el PSG haya quedado eliminado de la Liga de Campeones. Si bien el campeón del mundo tiene la intención de seguir en la Ligue 1, no se esconde de las ofertas y está al pendiente de todas las posibilidades que se le presentan.

Asimismo, si el PSG no le ofrece un contexto cómodo para seguir compitiendo al máximo nivel, el gaucho no vería con malos ojos la opción de marcharse a un país que quiere mucho y donde, según información de AS, tiene un departamento en Florida adonde va constantemente durante sus vacaciones. Lea: No paran los golpes al Barcelona, podría ser borrado de la Champions League

El proyecto que tiene el Inter Miami es similar al que tuvo Qatar en su momento, cuando empujó para que Nasser Al-Khelaïfi insistiera por la compra de Messi previo a la celebración de la Copa del Mundo. El objetivo es tener al mejor jugador de todos los tiempos en la liga estadounidense, como un gran atractivo antes de la próxima justa mundialista que se llevará a cabo en Canadá, Estados Unidos y México. Sería un negocio redondo en el que todas las partes terminarían ganando.