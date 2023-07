No se quedó callado: El Bolillo le contestó a Sebastián Viera

Este jueves 27 de julio el Junior de Barranquilla se enfrentó al Cúcuta Deportivo por la ida de los octavos de final de la Copa BetPlay, en un principio, lo que parecía ser un partido sencillo, terminó siendo toda una pesadilla para los dirigidos por el Bolillo Gómez que encadenaron una nueva derrota en este difícil arranque de semestre.

Esta nueva derrota del conjunto de Barranquilla aumentaron las críticas por parte de la afición y de algunos exjugadores contra el entrenador Hernán Darío “Bolillo” Gómez, quien no ha tenido un buen paso por el conjunto de la capital del Atlántico, uno de los jugadores que apuntó contra el estratega fue el arquero Sebastián Viera, que no tuvo la mejor salida del plantel y no tiene una buena relación con el director técnico.

Las críticas del portero hacia el experimentado entrenador se dieron en medio en una entrevista para el canal deportivo ESPN, los cuestionamientos por parte de Viera no cayeron nada bien al técnico que no se quedó callado y le respondió. Portero del DIM se lesiona y se pierde la temporada del FPC

El “Bolillo” Gómez aseguró que Sebastián Viera no se encontraba en buen nivel y que llevaba varios años jugando mal, además lo responsabilizó por la eliminación del Junior en el último campeonato.

“Sebastián, cuando estaba aquí, llevaba varios años sin jugar bien. Con el 2-0 ante Unión y si él no comete los errores, no nos empatan y habríamos clasificado. Viera también perdió y antes que yo llegara a Junior”, contó “Bolillo”.