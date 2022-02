“Nunca vi un jugador tan sonriente entrenando un rondo”, Klopp sobre Díaz

El guajiro Luis Díaz cayó de maravilla en el Liverpool de Inglaterra. El extremo ya hizo su debut con la casaca de los ‘Reds’ y dejó detalles de su calidad, con una asistencia para el segundo gol ante el Cardiff en FA Cup tras robar el balón él mismo.

Pero en la semana el colombiano ha demostrado su alegría por arribar a un equipo como el Liverpool, algo que no ha pasado desapercibido para su nuevo entrenador, el alemán Jürgen Klopp.

Luis Díaz espera volver a tener minutos este jueves 10 de febrero, esta vez para debutar en la Premier League, en la que su equipo recibe al Leicester.

Precisamente en la rueda de prensa del día anterior Klopp se refirió a la actitud con la que llegó el exfutbolista del Junior de Barranquilla.

“Es un tipo muy agradable. Me gustó mucho su aporte cuando entró (ante Cardiff el domingo) y ahí vamos. Ayer tuvimos una sesión de entrenamiento normal y creo que lo disfrutó mucho. No estoy seguro si viste las fotos, pero ayer tuvimos una sesión de rondo más larga y no estoy seguro si alguna vez vi a alguien sonreír constantemente, durante el rondo. Lo disfrutó y así el resto de la sesión, así que todo está bien”, comentó Klopp.