Óscar Rentería anunció nuevo programa tras su salida de El Pulso del fútbol

“Una mujer no debía ir sola a un apartamento de un futbolista”, dijo el periodista en su momento antes de que se desatara una lluvia de críticas en su contra.

“Sigo pensando que, si esa muchacha se fue al apartamento del jugador sola, sabía lo que podía pasar. Para qué viene a reclamar después... La película de ella no la creo, a lo mejor es cierta y me toca presentar disculpas, pero no la creo. Ese es mi pensamiento y respeto profundamente al que piense lo contrario, pero no lo comparto”, añadió Rentería sobre el caso, que finalmente habría provocado su salida de El Pulso del Fútbol. Otro bochinche en el Real Cartagena: ¿quién tiene la razón?

La nueva apuesta de Óscar Rentería será en el canal regional Telepacífico y él mismo se encargó de anunciarlo en sus redes sociales.

“Este domingo, al mediodía, vamos a iniciar por Telepacífico ‘Pena Máxima’, un programa polémico”, comentó en un video.

El nuevo espacio lo hará junto a los periodistas César Polanía y Juan Antonio Bernardi.

“Es el primer metro del kilómetro que voy a recorrer en mi reaparición”, apuntó el comunicador.