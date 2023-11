Otro año del Real Cartagena siendo poco equipo para tan buena hinchada

Para él, “los seguidores suelen enamorarse de títulos y victorias”. No es mentira. La cantidad de aficionados ha bajado con el pasar de los años, pero el amor es algo que se hereda.

Stiven Saldarriaga, hincha del Real Cartagena de 36 años de edad, habló desde su experiencia como líder barrista e hincha desde hace 25 años y dejó claro que el hincha del Real Cartagena peca de inocente pues aún sin proyectos serios o jugadores destacados, no abandonan el equipo. Bolívar a semifinal en el Voleibol Playa: Juegos Nacionales del Eje Cafetero.

Construir una identidad en el fútbol no es fácil, tanto para clubes como para hinchas. Luego de las glorias es cuando se demuestra qué es lo que realmente une a un equipo con sus fanáticos, con su ciudad.

Daniel Sancho se declara no culpable del crimen de Edwin Arrieta

Daniel Sancho se declara no culpable del crimen de Edwin Arrieta

Stiven recuerda con nostalgia los años de 1999 a 2011, una época dorada en la que el Real Cartagena desplegaba en el campo jugadores que parecían llevar la camiseta no solo por el sueldo, sino por un compromiso palpable con los colores y la ciudad.

Ya sea en las ‘barras bravas’ de norte y sur los veteranos de Muralla Real, o el grupo de Stiven, Familia Real, conformado por antiguos barristas, van al estadio para “compartir la pasión por el estilo de vida que el Real Cartagena representa para ellos”. Una pasión y amor que nadie más que los hinchas del Real sienten, y que hace más de una década. Baloncesto Profesional: Titanes gana primera batalla a Cafeteros.

Un equipo sin hinchas no es del todo un equipo. No puedes llevar el “Cartagena” en tu nombre si no respetas el sentir de la misma. Los dueños del Real Cartagena han hecho difícil creer a una ciudad entera sobre un posible ascenso. Esa misma gente merece respeto, porque pasa el tiempo y cada vez es más complicado ser tan buenos hinchas de un equipo tan pobre.