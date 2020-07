Padrastro de James dice que le encantaría que fuera a Atlético de Madrid

A pesar de la poca participación con Real Madrid, James Rodríguez no deja de ser noticia. Tras ser descartado una vez más por Zidane para el juego decisivo por el título de la Liga española ante Villarreal, la atención se centra en la que sería la salida del colombiano del plantel merengue y su posible futuro.

“Mi opinión es que James es un profesional, se ha comportado como un profesional, trabajando con la mejor disposición y actitud, queriendo demostrar que tiene sus condiciones intactas y queriendo salir adelante. Lo único que quiero ver es a un hijo contento, a un hijo feliz, a un hijo que su felicidad es estar dentro del rectángulo de juego y dentro de lo que Dios le premió para hacer, que es el fútbol”, dijo.

“A mí me gusta mucho el fútbol español, se ha hablado mucho de ir al Atlético de Madrid, me encantaría, una bonita afición y un estadio muy bonito. No sé si sea como se especula en los medios, una realidad. Así como en Italia e Inglaterra hay buenas instituciones”, apuntó sobre su inclinación por el conjunto que dirige el argentino Diego Simeone.

“En mi opinión, como padre adoptivo de James, creo que el punto para que alguien como él se mudara es necesario ponerse de acuerdo en muchas partes y de muchas maneras. Creo que por su hija, quedarse en España es la mejor posibilidad, especialmente si se trata de quedarse en Madrid”, añadió.

James Rodríguez, sin ser convocado, podría coronarse este jueves 16 de julio con un nuevo título a pesar de su poca participación, sobre todo en la recta final de temporada. Los próximos días serían clave para definir su futuro.