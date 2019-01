¿Para cuándo el técnico de la Selección Colombia?

Descartado Scolari

Mucho se habló del interés de contratar a Luis Felipe Scolari, quien lograra con Brasil el título mundial en 2002. Pero no, al estratega, de 70 años, no le interesó el proyecto.

“Parece que Colombia no entiende que no me voy. Incrementaron el dinero, pero no es sólo una cuestión de dinero. Si fuera una cuestión de dinero, habría aceptado la invitación de China, pero no estaba interesado en este momento. Creo que todo seguirá en la línea equilibrada que tengo aquí con el club Palmeiras”, dijo recientemente Scolari, cerrando de una vez por todas cualquier posibilidad de dirigir a Colombia en este momento.