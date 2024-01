Premier: Tottenham y Manchester United reparten puntos en un partidazo

No hay defensa ni en el Manchester United ni en el Tottenham, tan vulnerables atrás como voraces en ataque, con dos colectivos y una cantidad de individualidades de un nivel altísimo, protagonistas de un duelo trepidante, pleno de ambición, divertido, agitado e imprevisible que terminó en un empate insuficiente (2-2 ).

No ganó el United, dos veces por encima en el marcador, con los goles de Rasmus Hojlund, con un trallazo dentro del área a los dos minutos y medio, y Marcus Rashford, autor del 2-1 al filo del descanso, con una pegada arriba que hace tiempo no disfrutaba, pero relegado a la octava posición aún, con nada más un triunfo en las últimas seis citas de la ‘Premier, a once puntos del liderato del Liverpool o, más realista, a ocho de la Liga de Campeones. En vivo: Real Madrid vs. Barcelona en la final de la Supercopa de España.