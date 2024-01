Presidente de Colo Colo se burló de América: Vidal “nunca dio respuesta”

Fue tanta la expectativa que causó el posible fichaje de Arturo Vidal al América de Cali, que hasta en el comercio de la capital vallecaucana se vieron camisetas del cuadro escarlata con el nombre y el número de quien apodan el “Rey Arturo”.

Sin embargo, como aseguró Tulio Gómez, máximo accionista del cuadro rojo, con Vidal ni su empresario nunca se llegó a un acuerdo para fichar al deportista. Junior va por su título número 15 en el fútbol colombiano.

Después de varios días de especulaciones, fue el mismo centrocampista quien confirmó que continuaría su carrera en el Colo-Colo. “Vuelvo porque quiero colocar a Colo-Colo en donde se merece en Sudamérica. Y no me comparen más con los que han vuelto a Chile porque no es mi caso. No vuelvo a retirarme, vengo a ganar cosas”, señaló Vidal en charla con los medios chilenos.