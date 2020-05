Presidente Duque evalúa retorno del fútbol a puerta cerrada

“Sería irresponsable de mi parte decir que nosotros vamos a volver al fútbol a puerta cerrada cuando no hay condiciones. No he visto el primer campeonato que se atreva a decir que está totalmente garantizada la salud de los jugadores. No hay un protocolo funcional para el fútbol, nadie puede jugar fútbol con tapabocas”, dijo el mandatario hace algunos días.

El presidente agregó que le pidió al ministro del Deporte, Ernesto Lucena, estar atento a lo que pasa en las ligas deportivas que están retornando a entrenamientos y competencia.