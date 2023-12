“Quizás más adelante nos encontremos”: Brayan León y su balance del año

Sobre sus metas, dejó en claro que quiere superarse: “Para el 2024 no quiero solo mantenerme, sino querer subiendo. Es lo que estoy pensando este momento. Ojalá se me den las cosas y poder salir de Colombia”.

“Hasta ahora soy jugador de Junior, pero me habían notificado que iban a hacer la opción de compra. Estoy esperando eso”, respondió León cuando se le preguntó sobre su situación contractual. No dudó en compartir su deseo en continuar en Medellín.

Una de las imágenes más recordadas de la más reciente final del fútbol colombiano -entre Junior y Medellín-, fue la del defensa samario Jermain Peña tratando de “paquete” a Brayan León. Así le fue a los equipos colombianos internacionalmente en 2023.

Cuando se le preguntó por la situación, el atacante respondió con pergaminos y respeto:

“No, ese tema nunca lo he tocado. Somos colegas y quizás nos encontremos más adelante. Entonces no tengo nada en contra de él ni he dicho nada sobre eso porque creo que respeto mucho; la profesión y lo personal, entonces sobre ese tema si nunca he querido hablar... El fútbol es tan lindo que nos volvemos a encontrar”.