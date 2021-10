Reinaldo Rueda calificó de triste el arbitraje del Colombia vs. Ecuador

El seleccionador de Colombia, Reinaldo Rueda, calificó este jueves de “muy triste” el arbitraje del peruano Diego Haro en el partido que su equipo igualó 0-0 en casa con Ecuador, aunque dijo que es un tema “por el que no vale la pena desgastarse”.

“Yo creo que ya es un tema por el que no vale la pena desgastarse de más, llorar sobre la leche derramada (...) Es muy triste, no sé por qué ocurren estas situaciones y bueno, asimilarlo, sobreponernos y que todos hagamos un gran esfuerzo porque el fútbol sudamericano dé otra imagen y logremos otro nivel”, expresó en la conferencia de prensa tras el partido. (Lea: Colombia no pudo con Ecuador y deja escapar una gran posibilidad)

El choque y el juego fuerte marcaron el ritmo del partido, en el que el árbitro peruano tuvo que apelar al VAR para anular la anotación tardía de los cafeteros por una mano del defensor Yerry Mina, además de un penalti que ya había pitado para La Tri en el segundo tiempo por un fuera de lugar en la jugada previa.

En ese sentido, Rueda afirmó que está “preocupado” y “triste” porque considera que se debe cuidar “el fútbol sudamericano”, que en 2022 completará 20 años sin tener un campeón del Mundial.