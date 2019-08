Roger Martínez provocó a los hinchas de América en redes y luego se disculpó

Mi buen Roger, esta temporada has sido de lo mejor del equipo, pero tu expulsión contra tigres y tu aferracion el día de hoy nos han costado caro. Hay veces que es mejor quedarse callado. P. D. No es solo en los buenos momentos, es que tu no eres el cobrador oficial y punto.

No Roger, eres el mejor del momento. Pero no priorices lo personal a lo colectivo. Sé humilde, si usas la biblia aplícala, acepta tu error y levanta este equipo hasta la 14. pic.twitter.com/7Yl9Uj6zUd

El entrenador Miguel Herrera también respaldó al cartagenero en rueda de prensa, en la que reconoció que Roger es uno de los mejores del equipo.

“Roger está haciendo un extraordinario trabajo, y no porque meta un penalti me va a demostrar algo. Sin duda Roger es el mejor jugador que tenemos en este momento, y aunque haya fallado el penalti, no pasa nada. No estoy molesto porque Roger haya fallado”, sostuvo.