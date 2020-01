“Sabemos que hay personas que lo podrán pagar como otras que no”: Win Sports

Para nadie es un secreto que a muchos usuarios no les ha gustado la idea de tener que pagar una suscripción mensual por algo que en el pasado habían podido ver de manera gratuita. Así lo han hecho saber a través de redes sociales, en donde se ha vuelto tendencia el tema. Sin embargo, en Win Sports confían que lograrán habituar a los consumidores a este nuevo esquema.

¿Cuál es el principal objetivo que tiene Win Sports + en su alianza con la Dimayor?

Poder traer más ingresos, derivados de la televisión, para que los equipos de fútbol colombiano tengan más recursos para mejorar el espectáculo.

De los 29.900 pesos de suscripción mensual, ¿Cómo es el porcentaje de repartición entre ustedes y la Dimayor? ¿Qué tanto le llega a los clubes?

Esos datos, por un tema de confidencialidad del contrato, nos los puedo revelar.

¿Win Sports + tiene una meta de suscriptores en su plan de negocio?

Nosotros tenemos unas proyecciones, no a corto plazo sino mediano y largo plazo, en las cuales esperamos poder duplicar los ingresos de la Dimayor lo más rápido posible.

O sea, ¿No hay una cifra específica para la meta de suscriptores?

Pues, las proyecciones están. En las proyecciones están en tres escenarios en los cuales tenemos unos números, si las llegamos a cumplir estaríamos duplicando los ingresos de Dimayor, pero no le doy una cifra exacta. No se la puedo dar por un tema contractual.

Luego de una semana de tener la señal gratuita de Win Sports + ¿Cuál ha sido la recepción en cuanto a suscripciones de usuarios?

La suscripción no la puede tener al día a día, porque esto es una operación que hace el operador de televisión. Es decir, son ellos los que controlan el número de ventas y esto no se pone al día por la gran operatividad que hay en el tema. Lo que sí sabemos es que han entrado un muy buen número de llamadas, tenemos entendido que hay muchas llamadas de la gente preguntando, pero ese dato exacto no lo tenemos.

En cuanto al rechazo, sobre todo en redes sociales, ¿Hay alguna circunstancia en la que Win Sports + se pueda replantear o el canal sigue pase lo que pase?

No, el canal continúa. Claramente hemos estudiado muy bien el modelo y al hacerlo sabemos que eso iba a pasar a nivel de redes sociales. Conocemos muy bien el modelo, sabemos las tendencias y el comportamiento. No es fácil, va a haber una resistencia, pero creo que estamos haciendo un producto de muy buena calidad con el cual vamos a poder llegar a los números que nos hemos establecido.

Justamente, ¿cómo se ha recibido desde la organización la campaña que hay para que la gente no adquiera el producto?

Nada, como te decía. Es parte de la resistencia que tienen las personas, es entendible. Es un cambio de modelo, una forma de ver el fútbol diferente y eso sabíamos que iba a generar unas resistencias. Somos conscientes de que es un tema que con el tiempo se va a solucionar.

Dentro de sus planes estaba el rechazo, pero ¿En sus planes hay un plan de choque para que esto disminuya?

No, el único plan de choque que nosotros tenemos es poder entregar un producto de calidad de acuerdo a los estándares que hemos puesto a nivel de televisión y poder entregar la promesa de valor a todos los suscriptores.

Hay dos puntos críticos para la gente, de lo que se alcanza a percibir: el precio y las novedades en pantalla. Primero ¿Ustedes cómo hacen para establecer que los 29.000 (hogar) y 100.000 (comercio) pesos es el precio perfecto?

Nosotros venimos estudiando esto hace más de dos años y medio. El precio fue por un análisis que se hizo tanto en la región como en Colombia, saber cuánto estaba la gente dispuesta a pagar. Se hicieron unos estudios con unas empresas reconocidas en el mercado y comparamos los precios que hay en productos premium y creemos que está acorde a lo que nosotros vamos a entregar.

En cuanto a lo que me dice de los programas, pues no. Nosotros además de transmitir más partidos de fútbol, que en total van a ser 60 partidos, vamos a hacer todos los partidos de Liga, más de Torneo, más de Copa, tenemos una parrilla que cuenta con nuevos programas, de los cuales cinco son programas nuevos. Lo que hemos dicho lo estamos cumpliendo.

Bueno, pero primero vamos con lo del precio, sabiendo que el fútbol es un deporte tan popular en el país, ¿29.900 pesos no resulta casi inaccesible para los estratos más bajos?

Yo le hago una pregunta, si la gente quiere ir a cine y paga por su boleta, ¿Cuál es la diferencia en que el fútbol tenga el mismo cobro? O sea, obviamente sabemos que hay personas que lo podrán hacer como otras que no lo podrán hacer. Pero esta es una oportunidad que el fútbol tiene para poder tener unos ingresos y poder entregar un mejor espectáculo.

Y en cuanto al tema de los nuevos talentos y nuevos programas. La gente escribe que después de ‘Primer Toque’ hay franjas muy largas de repeticiones, el programa ‘Campañas’, los noticieros, y que también están ‘Saque Largo’ y ‘Conexión’ ¿Cómo es la dinámica?

No, la dinámica es que es una parrilla de programación de 24 horas y que dentro de ella hay unos programas originales, nuevos, pero también hay unos programas que pasan del canal actual al premium. No existe ningún canal de televisión, ni de deportes, ni premium, en el cual el 100% de la producción sea absolutamente en vivo. Eso puede mirarlo en los canales premium o de la competencia, incluso en otros países, y se dará cuenta de que estamos entregando un producto con un mayor número de programas que el resto.

En las transmisiones de la semana hubo algunos errores técnicos o humanos ¿Qué se le dice a la gente está pensando en pagar este dinero para que estas cosas no sucedan o sucedan cada vez menos?

Puede ver cómo ha sido la calidad de todos estos años, en los que no hemos tenido una caída, no hemos dejado de transmitir un partido, un programa, nunca hemos tenido la pantalla en negro. Vamos a seguir usando los mismos estándares y mejorando cada vez más para poder entregar un producto de calidad. Le puedo decir que más del 60%-70% de la programación fue original y en vivo, esos son errores que vamos a ir ajustando para poder ir mejorando cada día.

En general, ¿Qué balance tiene después de la primera semana al aire de Win Sports +?

Es un balance bueno. Hemos visto un movimiento en la percepción de las personas, mirando la redes sociales, eso viene cambiando. Hemos recibido mensajes positivos. Creemos que es parte del proceso de una persona que estaba acostumbrada a pagar de una manera y ahora lo hace de otra manera. Es absolutamente entendible.