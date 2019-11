¿Se ausentó Real Cartagena de la votación para cambiar el sistema del descenso?

“Los q votaron por el promedio en @Dimayor Nacional, Cali, Millos, Pasto, Envigado, Caldas, Junior, Barranquilla, Tolima, Cúcuta y el DIM, Bucaramanga no podía votar y Cartagena no estaba en ese momento, se necesitaban 24 votos y se obtuvieron 23. Leones votó por cambiar el sistema”, escribió en su cuenta de Twitter el periodista de Antena 2 Luis Alfredo Céspedes.

También Francisco Benítez, de Caracol Radio, se refirió a la votación en la que los directivos de Real Cartagena se ausentaron de la votación.

Ante los cuestionamientos, el presidente de Real Cartagena, Rodrigo Rendón, aseguró que no es cierto lo que se ha comentado en los medios y aseveró que la discusión para cambiar el descenso se tenía programada en las reformas a los estatutos, pero no se realizó porque el tiempo no les alcanzó. Sostuvo que se quiso hacer en el punto del sistema de campeonato, pero no era posible que se aprobara ahí, por lo que se aplazó para la asamblea próxima, que se realizará en diciembre, posiblemente en Cartagena.

“Primero que todo se iba a discutir el tema de la eliminación del promedio a partir del año 2021 o 2022 . Ese punto se incluyó en el de reformas de estatutos, pero no se discutió por que no alcanzó el tiempo y se aplazó para la asamblea de diciembre. Se tocó el tema del promedio en el punto de sistema de campeonato y ahí no se podía aprobar. En una asamblea extraordinaria no se pueden cambiar los puntos del día. Este tema del promedio se incluyó por petición del Deportes Tolima, que lo propone a partir del 2022”, dijo.

“Nosotros queremos que se apruebe a partir del año 2021 y esa es la discusión que se dará en la próxima asamblea, la cual al parecer va a ser en Cartagena antes del sorteo de Copa América. Personalmente pienso que se va a aprobar la eliminación del promedio, pero no se sabría en qué año arrancaría. Lo único que no se puede hacer en este caso es que se aplique para el 2020. El Real Cartagena está a favor de la eliminación del promedio y es uno de los precursores del debate. El promedio es una lápida para el equipo que sube”, añadió.