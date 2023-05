¿Se cae negocio del Cali con Petrosoccer, comprador del nombre del estadio?

Deportivo Cali sigue buscando alternativas por todos lados para buscar un poco de oxígeno en medio de tantas afugias económicas.

El equipo mantiene una deuda de más de 90 mil millones de pesos con diferentes acreedores, situación que ha afectado el funcionamiento de la institución como tal, adeudando los salarios del personal administrativo y de la plantilla de jugadores.

Para socializar una situación que es bastante crítica, el Comité Ejecutivo del Deportivo Cali se reunió el miércoles con los expresidentes del equipo, con el fin de buscar soluciones que ayuden a salir poco a poco de un presente muy duro.

“Básicamente nos información de cómo está la situación, es un tema muy preocupante en lo financiero; también nos informaron lo que piensan hacer, se debe seguir tocando las puertas de los bancos porque hay que conseguir un dinero de carácter urgente para el pago de nómina”, dijo Fernando Marín, expresidente del Deportivo Cali.

Petrosoccer, en duda

El País conoció con otras fuentes que estuvieron en la reunión que la prioridad es la consecución del dinero ya que a los jugadores y personal administrativo se les adeudan casi dos meses de salarios.

“Hay que moverse en ese sentido porque el no pago de los salarios haría que los jugadores queden libres”, dijo otro de los expresidentes que estuvo en la reunión y que pidió la omisión de su nombre.

Agregó el directivo sobre la posible llegada de la empresa mexicana Petrosoccer para el patrocinio y la compra del nombre del estadio, que ese negocio prácticamente está caído.

"Por lo que sé, esa negociación no es muy clara, no la veo viable; sin embargo, cosas se han visto, esperemos a ver que el Deportivo Cali sea el que informe del tema, pero no soy optimista", precisó.