¿Se lo pensará? Liverpool ofrece a Mbappé el mejor salario de la Premier

Al parecer, Jürgen Klopp quiere contar con Mbappé como el sucesor de Mohamed Salah en caso de que el egipcio no renueve y estaría dispuesto a fijarle un sueldo de 30 millones de euros al francés.

En Liverpool intentarían aprovechar la información que surgió desde medios franceses, que aseguran que Mbappé no se siente atraído por lo que ha visto del Real Madrid de Ancelotti y que en su lugar le gustaría ser dirigido por Klopp.

El jugador, por su parte, no se ha vuelto a pronunciar sobre su deseo de ir al Santiago Bernabéu tras la confesión de lo que pudo ser en el pasado mercado de fichajes. “¿Mi futuro? No lo sé todavía. Estoy en París. Ya dije que he pasado cinco años extraordinarios aquí, he disfrutado de cada instante y continúo haciéndolo. Aquí, un montón de cosas importantes van a llegar, de grandes oportunidades, pero ya he hablado de ello antes”, dijo Mbappé tras ser consultado en su última concentración con la Selección de Francia.

Nada está resuelto en el futuro de Mbappé y los focos se centrarán en él con mayor intensidad desde el 1 de enero, fecha en la que podrá empezar a negociar con sus pretendientes si su decisión definitiva es abandonar el Parque de los Príncipes.