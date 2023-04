Sigue lesionado, ¿cuándo volverá a jugar Juanfer Quintero con Junior?

Pero esa celebración no solo fue la primera de Quintero con la camiseta rojiblanca, también fue la última hasta ahora, pues ese día el jugador salió con molestias que luego fueron ratificadas como una lesión que lo tiene alejado de las canchas durante más de mes y medio. Video: Murió Jinete tras caer de su caballo en plena carrera

Hoy, mientras el equipo remonta puestos y parece recuperar el rumbo bajo el mando del ‘Bolillo’ Gómez, no se sabe cuándo volverá a jugar el talentoso creativo.

"Esperemos que sea lo más rápido posible, yo no me atrevo a dar fechas. Lo único que quiero es que todo esté bien para cuando tenga que volver estar al 100% y ayudar al equipo. Hay que darle gracias a la tecnología y en el deporte cada día tiene más avances. Es importante poder recuperarse y tener el apoyo de una máquina así. Ojalá todo sea para beneficio", dijo Quintero.

Aunque las imágenes hacen pensar que el retorno del 10 está cerca, el ‘Bolillo’ ya confirmó que la vuelta de Quintero no será por ahora. En el programa Zona Libre de Humo aseguró que ni Juanfer ni el portero Sebastián Viera estarán disponibles para el partido de este jueves, día en el que Junior visita a Deportivo Cali en el estadio Palmaseca, por la fecha 16 de la Liga BetPlay.