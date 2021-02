“Sumar puntos es algo grande y más contra el Liverpool”, Steven Alzate

Tras captar los focos por ser la figura de esa victoria, Alzate analizó el triunfo. “Enorme resultado. En los últimos partidos hemos obtenido buenos resultados. Al inicio de la temporada jugamos muy bien, pero los resultados no se daban, así que es bueno sumar. Venir aquí nunca es fácil, por algo son los campeones. Simplemente seguimos la estrategia del partido y funcionó”, sostuvo el colombiano.

“Esa no fue la única oportunidad que creamos, tuvimos algunas que no aprovechamos, pero lo más importante es que estoy feliz por haber ganado. La Premier no es fácil, sumar puntos es algo grande y aún más contra equipos como Liverpool. Tenemos que seguir trabajando y sumar tantos puntos como podamos”, añadió.

Por su parte, el técnico del Brighton, Graham Potter, habló de la paciencia que ha tenido Steven Alzate para esperar su momento, pues solo ha sido titular en 6 partidos esta temporada.

“Steven tuvo una buena actuación. El problema es que solo puedes poner 11 jugadores, por lo que algunos tendrán que ser pacientes y él ha tenido que esperar su oportunidad. Pero tenemos un grupo realmente bueno que está luchando unido y hemos sido recompensados, tanto esta noche como contra el Tottenham, gracias a su buen rendimiento”, dijo.

Tras el triunfo, el Brighton se situó en la casilla 15, con 24 puntos, a 10 de la zona del descenso. Este sábado 6 de febrero visitará a Burnley con el objetivo de mantener un invicto de 5 partidos, y luego se enfrentará a Leicester City, en los octavos de final de la FA Cup.