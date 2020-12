Teófilo Gutiérrez anuncia su salida de Junior

Al atacante barranquillero, quien también ha jugado para el Barranquilla FC, Junior, Trabzonspor de Turquía, Racing Club de Argentina, Lanús de Argentina, Cruz Azul de México, River Plate de Argentina, Sporting FC de Portugal, aún le faltan seis meses de contrato con el club tiburón. No dijo en qué términos se están arreglando para que el contrato se finiquite.

En la entrevista con los colegas de Deportes Espectacular, el nativo del barrio La Chinita de Barranquilla manifestó que “mi etapa en Junior ha terminado. No hemos llegado a un acuerdo con los directivos... pero esto es el fútbol, esperemos a ver qué me trae el Niño Dios en 2021”.

La noticia ha caído muy mal en la hinchada del conjunto rojiblanco, porque la salida de ‘Teo’ se suma a la de Miguel Ángel Borja, de quien Junior no hizo efectiva la compra de la mitad de sus derechos deportivos al Palmeiras de Brasil.

El atacante barranquillero Teófilo Antonio Gutiérrez Roncancio dijo al programa Deportes Espectacular que su salida de Junior es casi inminente porque “no hemos llegado a un acuerdo con los directivos y eso me duele”.

Manifestó que no ha tenido contacto con otros clubes y que su mayor deseo es terminar su carrera en Junior y su meta es asegurarse un futuro antes de colgar los guayos. “Mi primera opción sigue siendo Junior. Creo que le he dado todo a esta institución y considero que me merezco algo mejor”.

Teófilo Gutiérrez no dio prenda cuando se le preguntó si estaba en conversaciones con otros equipos y solo se limitó a decir que “mi primera opción siempre ha sido Junior, de pronto ellos tienen algo mejor para la afición”.