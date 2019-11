Tolima le pintó la cara al Junior en el estadio Metropolitano

Deportes Tolima derrotó a tres goles por uno al Junior en el partido por el Grupo A de la semifinal de la Liga Águila II, disputado este domingo en el estadio Roberto Meléndez de Barranquilla.

Anderson Plata, Juan Pablo Nieto y Alex Castro, anotaron los tantos por el conjunto tolimense, mientras que Luis Narváez lo hizo por el equipo rojiblanco.

Al minuto de juego ya Tolima se insinuó en el arco de Junior, con un cabezazo de Jorge Ramos, que el portero Sebastián Viera tuvo que enviar al tiro de esquina. Y seguía atacando por todo el frente y nuevamente Ramos logró rematar y también de nuevo Viera, estuvo atento para evitar la caída de su pórtico.

La intensidad con la que el Tolima inició el partido hacía lucir a Junior lento, equivocado y sin encontrarse en la cancha. Esa intensidad le permitió al Tolima recuperar una pelota en el medio campo, que le cedieron a Anderson Plata quien logró superar el cierre que le quiso hacer Gabriel Fuentes y al ver al portero Viera fuera del arco le englobó el balón y el uruguayo solo vio como ingresaba en su arco, pese al esfuerzo hizo, pero no pudo evitar que el Tolima se pusiera arriba en el marcador, cuando apenas iban 10 minutos de juego.

Los dirigidos por Alberto Gamero seguían atacando y se empeñaban en aumentar la cuenta y tuvieron dos llegadas en las que el portero Sebastián Viera tuvo que exigirse a fondo para evitar que la pelota se anidara en su arco.

Después del minuto 30 Junior empezó a tener el balón. Daniel Moreno, Edwuin Cetré, Teófilo Gutiérrez y Marlon Piedrahita fueron los hombres claves para que el equipo rojiblanco despertara del letargo en el que se encontraba. Con ellos se empezó a llegar por los costados y hacer jugadas colectivas por el medio, que hacían presagiar que el gol del empate llegaría en cualquier momento.

A los 40 minutos Teófilo Gutiérrez coloca un pase a Sebastián Hernández dentro del área, pero antes de que éste recibiera el balón es tocado levemente por el zaguero Julián Quiñones y el central Alexander Ospina no dudó en señalar el punto penal. Los jugadores del Tolima protestaron la decisión, pero ya el penal estaba sancionado.

El encargado de cobrar fue Luis Narváez, quien pateó potente y al medio del arco para poner el 1-1 a los 41 minutos de juego.

Las cargas se emparejaron y ahora el partido tomaba otro rumbo y con el 1-1, los equipos se fueron al descanso.

Para el segundo tiempo en Junior ingresó David Murillo por Gabriel Fuentes, quien al parecer recayó de un cuadro gripal que padeció durante la semana.

El inicio del segundo tiempo fue mejor para Junior, que llegó con mejores ímpetus a los mostrado en la etapa inicial. En esos primeros tuvo dos llegadas que pudieron terminar en goles como el remate que hizo Sebastián Hernández, que estrelló en el horizontal, otro cabezazo de Teófilo Gutiérrez, que pasó por encima del arco y un remate de Daniel Moreno, que pasó a escasos centímetros del palo derecho del arco que cubría el portero William Cuesta.

El técnico Alberto Gamero decidió hacer los cambios y metió a Juan Pablo Nieto y Omar Albornoz, quienes apenas tenían unos minutos en el terreno cuando se juntaron por el costado derecho, el último cedió el balón al centro del área y allí pareció Nieto para con pierna derecha poner el 2-1 a favor del Tolima cuando trascurrían 77 minutos del partido.

Junior no reaccionó y el que sí lo hizo fue Tolima, que a los 79 minutos anotaba el tercero gol en su cuenta, mediante una pelota que le quitaron a Víctor Cantillo cerca del área, se la cedieron a Alex Castro, quien ante la salida del portero Viera, se la pasó por encina para poner el 3-1, que sería definitivo.

Con este marcador a su favor, Tolima se dedicó a darle manejo al balón y Junior no reaccionó nunca. Y por el contrario los dirigidos por Gamero estuvieron a punto de aumentar la cuenta, si no es por el rechazo oportuno del cancerbero Viera, quien envió el al tiro de esquina un remate a ras de grama hecho por Nieto. Y tuvo una más con Jorge Ramos, quien no supo rematar ante un pase que le colocó Albornoz dentro del área.

En la próxima fecha Junior visita al Cúcuta y Tolima recibe a Nacional en su estadio.

SÍNTESIS DEL PARTIDO JUNIOR - DEPORTES TOLIMA

Barranquilla, 10 de noviembre de 2019. La siguiente es la síntesis del juego que por el Grupo A de la semifinal de la Liga Águila II disputaron este domingo en el estadio Roberto Meléndez de Barranquilla los equipos de Junior y Deportes Tolima.

JUNIOR 1 VS. TOLIMA 3

Estadio: Roberto Meléndez.

Árbitro: Alexander Ospina (Quindío).

Asistentes arbitrales: Miguel Roldán (Antioquia) y Eduardo Díaz (Cundinamarca.

Asistencia: 18.912. (Abonados que ingresaron: 6.651).

Taquilla: 222’320.000

FORMACIONES

JUNIOR: Sebastián Viera; Marlon Piedrahita, Willer Ditta, Germán Mera, Gabriel Fuentes; Víctor Cantillo, Luis Narváez, Sebastián Hernández, Daniel Moreno; Edwuin Cetré y Teófilo Gutiérrez.

Cambios: David Murillo por Gabriel Fuentes (46’), Yohandry Orozco por Sebastián Hernández (72’).

Técnico: Julio Comesaña.

Goles: 1-1: Luis Narváez, tiro penal, (41’).

Amarillas: no hubo.

Expulsados: No hubo.

TOLIMA: William Cuesta; Nilson Castrillón, Julián Quiñones, José Moya, Danovis Banguero; Larry Vásquez, Jamilton Campaz, Alex Castro, Bernardo Manzano; Anderson Plata y Jorge Ramos.

Cambios: Juan Pablo Nieto por Jamilton Campaz (70’), Omar Albornoz por Anderson Plata (77’) y Sergio Mosquera por Bernardo Manzano (85’).

Técnico: Alberto Gamero.

Goles: 0-1: Anderson Plata (10’);1-2: Juan Pablo Nieto; 1-3: Alex Castro (79’)

Amarillas: Moya, Quiñones, Albornoz.

Expulsado: No hubo.