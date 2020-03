Willington Ortiz: Colombia no se puede dar el lujo de dejar a James por fuera

Pese a que James Rodríguez está jugando poco en el Real Madrid y no anda en buen nivel, para el exfutbolista Willington Ortiz, uno de los delanteros más talentosos de la historia de Colombia, el seleccionador Carlos Queiroz no se puede dar el lujo de dejar por fuera de la convocatoria para el debut de eliminatorias a su jugador más talentoso.

“La polémica ahora es que si llama a James o que si no lo llama. Todo el mundo anda preocupado, y yo le diría al técnico: el fútbol se hace con buenos jugadores. James es buen jugador y no lo puede dejar por fuera”, dice ‘el viejo Willy’ (Tumaco, 1952) en una entrevista con Efe en Bogotá.

Colombia debutará el 27 de marzo en las eliminatorias al Mundial de Catar contra Venezuela en un partido que se disputará en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla. Cuatro días después visitará a Chile en el estadio Nacional de Santiago por la segunda fecha.

Aunque el exdelantero de América y Millonarios no jugó ningún Mundial con Colombia, su papel fue clave en el subcampeonato de la Copa América de 1975, en la que anotó dos goles y fue una de las más destacadas figuras, y por ello es una voz autorizada para hablar de la actualidad del equipo que hoy dirige el portugués Queiroz.

“El fútbol se hace con los que saben y si vos tenés un jugador que sabe, ni por la cabeza se te puede pasar que dejarás sin esa opción y sin esa posibilidad. Colombia no se puede dar el lujo de, teniendo un jugador de esas condiciones, dejarlo por fuera, que no actúe, no esté presente y que no ayude a clasificarse o a ser campeón de una Copa América”, añade sobre James.

Y es que hoy el futbolista del Real Madrid cumplió un mes sin disputar minutos, pues la última vez que lo hizo fue el pasado 6 de febrero en el partido que su equipo perdió por 3-4 en casa con Real Sociedad y supuso su eliminación en la Copa del Rey en cuartos de final.

Ortiz, con más de 200 goles como profesional y que además de jugar en Millonarios y América lo hizo en el Deportivo Cali, también se refiere al buen momento de Radamel Falcao García, el referente del Galatasaray que en los últimos dos partidos anotó tres goles.