Wílmar Barrios, el único colombiano en todas las fechas de Eliminatorias

Además de su juego limpio en la eliminatoria, en la que no recibió ninguna expulsión, su condición física también lo convierte en una garantía para el equipo de Rueda, pues a pesar de su despligue en cada uno de los partidos no ha sufrido ninguna lesión que lo obligue a ausentarse.

Un grupo reducido

Al disputar todos los partidos con Colombia en la Eliminatoria, Wílmar Barrios integra un pequeño grupo de futbolistas que han disputado el total de compromisos con su selección en el actual clasificatorio sudamericano.

Además del colombiano, solo 11 jugadores tienen el pleno de apariciones. Por Argentina figuran Lionel Messi y Rodrigo de Paul, aunque ambos solo han disputado 11 fechas debido a que el duelo ante Brasil se suspendió.

En Bolivia tienen 12 juegos el arquero Carlos Lampe y José Sagredo.

Ecuador tiene a Michael Estrada, Pervis Estupiñán y Ángel Mena; Paraguay, a Ángel Romero, y Perú, a Christian Cueva, Pedro Gallese y Yoshimar Yotún.

De todos ellos, Pedro Gallese es el que acumula más minutos en el terreno de juego. El portero de Perú ha ocupado su lugar durante 1.186 minutos en los que recibió 19 goles y se apuntó 60 atajadas.

Fechas 13 y 14

El calendario de las Eliminatorias en 2021 finaliza con una doble jornada en noviembre que dejará posiblemente perfilados a los candidatos para los cupos directos al Mundial.

La primera fecha se jugará el jueves 11 con los duelos entre Ecuador vs. Venezuela (4:00 p.m. hora de Colombia), Paraguay vs. Chile (6:00 p.m.), Brasil vs. Colombia (7:30 p.m.), Perú vs. Bolivia (9:00 p.m.) y finalizará el 12 con el Uruguay vs. Argentina (6:00 p.m.).

La segunda jornada será el 16 de noviembre con los partidos Bolivia vs. Uruguay, Venezuela vs. Perú, Colombia vs. Paraguay, Argentina vs. Brasil y Chile vs. Ecuador.

Así va la eliminatoria

Tras 12 fechas disputadas, Brasil lidera la tabla de posiciones con 31 puntos. Lo escolta Argentina con 25.

Ecuador ocupa la tercera posición con 17 unidades, una más que Colombia que ocupa el cuarto lugar y que Uruguay, quinto.

Chile, Bolivia, Paraguay y Perú luchan por meterse a las posiciones de clasificación. Respectivamente ocupan los puestos 6, 7, 8, y 9 con 13, 12, 12 y 11 puntos.

Venezuela se ubica en la última casilla con 7 unidades.

Brasil buscará sellar su clasificación matemática ante Colombia.