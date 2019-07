Wílmar Barrios habló sobre su adaptación al fútbol ruso

“Para ser honesto, me puse dos camisetas de licra y dos guantes en cada mano”. A Wílmar Barrios no le fue tan fácil adaptarse a las condiciones del fútbol ruso, a pesar de que a su llegada al Zenit de San Petersburgo se afianzó como titular .

El cartagenero concedió una entrevista a un medio ruso, en la que habló de su adaptación al balompié de Rusia y de lo que vivió hace poco con la Selección Colombia en la Copa América de Rusia.

Estos son apartes de la entrevista del jugador de La Candelaria:

- Balance de la Copa América: La fase de grupos resultó muy buena para nosotros. Es una pena, por supuesto, que no hayamos podido llegar hasta la final, pero, en general, creo que la Selección Colombia realizó un buen torneo. Partido especialmente memorable contra Argentina. Era muy atmosférico.

-Enfrentar a Lionel Messi: Sabía que probablemente estaría en el campo junto a él. Y me motivé a mí mismo por el hecho de que tenía que jugar contra el mejor jugador del mundo, pero todo el equipo estaba muy motivado. También porque no le ganábamos hace mucho tiempo a Argentina. Aún así, en primer lugar, tuvimos un juego de equipo muy bueno y confiable. ¡Y una victoria extremadamente importante por 2-0! También porque le ganamos al equipo, donde, como ya dije, juega el mejor futbolista del mundo.

-Adaptación al fútbol ruso: Quizás, de hecho, tal transición hizo todo más suave. Especialmente, que en una semana en España, logré conocer rápidamente a todos los chicos. Y luego ya aquí, en San Petersburgo, Noboa, Hernani y nuestros compañeros argentinos me ayudaron a ubicarme en la ciudad.

-Manejo del frío: Lo que es jugar con menos 5 grados de temperatura... los muchachos comenzaron a prepararme de antemano. Por lo tanto, el estado de ánimo era, se podría decir, especial. Es cierto que después del juego, los familiares en Colombia que vieron el partido seguían llamándome y preguntando “¿a cuántos grados estaban allí? ¿hacía mucho frío?” Quedaron especialmente impresionados por los fanáticos del Zenit, quienes, a pesar de la nieve, iban desnudos hasta la cintura. Personalmente, esto también me causó admiración. Pensé que era bueno tener al menos algún tipo de ropa... y no la tienen en absoluto. Para ser honesto, me puse dos camisetas de licra y dos guantes en cada mano. La verdad, me gusta más el calor.

-Concepto del fútbol ruso: Sigo viendo todo poco a poco. Es un torneo bastante difícil en términos de esfuerzo físico. También me di cuenta de lo rápido que los equipos van a contraatacar. Dos o tres pases, y el oponente ya está en tu área. Hay muchos muchachos técnicos, pero, en general, me parece que mi adaptación al campeonato ruso todavía está en curso.

-Pocas amarillas: Creo que esto es normal. Zenit es un equipo ofensivo. Precisamente, mi papel en el centro es evitar que el oponente contrarreste los ataques.

-Primer gol: ¡En un juego con Spartak! Teniendo en cuenta la situación del torneo, este fue uno de los partidos más decisivos para nosotros. Y el resultado que obtuvimos en Moscú fue muy importante en la lucha por el campeonato.

-Irse a otra liga: Lo más importante para mí en este momento es el Zenit. Mi familia y yo estamos muy bien aquí, Así que todo está en las manos de Dios. En cuanto a los partidos de nuestro equipo, en Colombia, en los canales, normalmente no se ve la liga rusa, pero mi familia ve los juegos de Zenit en Internet y en el canal de YouTube. Así que sí es posible, solo hay que buscar bien.