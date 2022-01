Yesus Cabrera: “En este Junior tenemos la obligación de buscar títulos”

Sobre la nómina, sostuvo: “La estamos aprovechando de la mejor manera, sabemos que estamos con gente que tiene talento, que tiene un nombre, que son grandes, y creemos que si logramos hacer un grupo este equipo está para grandes cosas... Es una nómina amplia, lo que decía es que tenemos que estar preparados para pensar en grupo, si cada uno piensa así vamos a ser protagonistas este año porque nombre por nombre tenemos dos equipos muy buenos”.

Yesus, que se reencuentra con el técnico Juan Cruz Real, confirmó que jugará como volante mixto, posición que ocupó en América con el mismo entrenador y en la que brilló en el rentado local.

“Llegué en un buen momento, con un profesor que me conoce, sabe donde puedo dar más y con jugadores de pergaminos que no solo van a hacer crecer a Junior si no que a mí me van a fortalecer también”, reflexionó.

Sobre el gol que marcó a la Selección Colombia aseguró que fue una buena oportunidad para mostrarse y estar más cerca de un posible llamado, además de que le permitió enfrentarse a “jugadores que vienen haciendo las cosas bien”.