Zinedine Zidane: “Tengo contrato hasta 2022 y no voy a pedir nada”

“Tengo contrato hasta 2022 y no voy a pedir nada. Voy a seguir trabajando, estoy contento de estar en este gran club. Cada momento tengo la suerte de poder decir que estoy en el mejor club del mundo. El resto, espero que los jugadores se queden (los que acaban contrato esta temporada) y que podamos seguir con ellos y ya está”, explicó.

Zinedine Zidane, entrenador del Real Madrid, recordó este sábado en rueda de prensa que tiene contrato con el club blanco hasta junio de 2022 y dijo que no va a pedir una renovación cuando en las próximas jornadas podrían firmarse las de Sergio Ramos, Luka Modric y Lucas Vázquez.

Antes de la lesión el año pasado nunca le pasó nada, siempre jugó con regularidad. Ahora tiene que aceptar eso. Queremos y hablamos mucho que cuando vuelva sea para siempre. Tranquilidad. Le necesitamos. Le queremos en el equipo, pero no queremos hacer tonterías, que vuelva rápido y luego pase algo. Tranquilidad y paciencia”, manifestó.

Del delantero francés Karim Benzema resaltó su “trabajo diario” su “dedicación” y que ahora se encuentra en un momento de madurez y de seguridad “en sí mismo” con los que está completando una buena temporada.

“Hemos discutido mucho, hemos hablado mucho sobre el hecho de que no marque, pero no es lo importante al final. Lo demuestra con su juego y sus goles. Para otras personas a lo mejor lo importante son sus goles. Para mí no. Está demostrando el jugador que es a muchos aficionados”.

Asimismo, se refirió a Sergio Ramos y a los años que le pueden quedar de carrera. Zidane, coincidió con el defensa andaluz en su etapa como jugador del Real Madrid en el curso 2005/06 e indicó que el capitán blanco puede aguantar mucho tiempo sobre el césped.

“Le veo muy bien, está determinado a seguir y es muy importante. Cuando quiere seguir, significa mucho. Le veo muchos años jugando. Se cuida mucho, es lo más importante. Si quieres seguir y te cuidas, tienes muchas opciones de seguir mucho tiempo. No estoy sorprendido de lo que hace Sergio Ramos”.

Por último, habló sobre el Eibar y avisó de la dificultad del encuentro que tendrá que disputar ante el conjunto armero.

“Seguro de que el Eibar va a darlo todo y nosotros vamos a intentar seguir igual y seguir en esa línea. Es otra ocasión para demostrar lo que somos como equipo. El partido de mañana va a ser muy importante. Tenemos la impresión de que vamos mejor, de que no va a ser un partido fácil. Va a ser muy complicado y vamos a tener que sacar nuestra mejor versión”, finalizó.