Ganar la Liga es lo único que salva el año de Atlético Nacional

El principal objetivo de Atlético Nacional que era ganar la Copa Sudamericana quedó en el limbo. Los directivos esperaban que por lo menos llegara a instancias definitivas para recibir dinero por cada paso que diera en el torneo internacional, pero “esa platica se perdió” como se dice popularmente. Ahora, como consuelo, solo le resta quedar campeón en la Liga para no ahondar la crisis.

Cualquier otro resultado se sumaría al fracaso de este año, así que Alejandro Restrepo, que terminará el año como encargado con la asistencia de Camilo Pérez y Walter Rivera (preparador físico), no tendrán alternativa distinta a esa.

Tras la eliminación en Uruguay, ante un poco reconocido River Plate, la lupa está en los jugadores, porque el técnico Juan Carlos Osorio fue despedido la semana pasada y ante el elenco charrúa estuvo dirigiendo Pompilio Páez, quien al final del compromiso se refirió a la falta de jerarquía de los futbolistas verdolagas.

“Pienso que a Nacional le costó adaptarse al partido, a la cancha y al juego. Este club tiene amplia experiencia en el fútbol internacional, pero hay muchos jugadores que les falta ese roce”, manifestó.

“Competir a este nivel es diferente, es más de varones, de juego directo, casi no hay espacios y desafortunadamente tuvimos muchos problemas... Cometimos errores y prácticamente regalamos dos goles”, agregó Páez.

Desde 2017, cuando ganó la Recopa Sudamericana, viene de capa caída en los torneos suramericanos. Son 3 copas Libertadores y 2 de la Sudamericana en las que ha quedado a mitad de camino.

Jugadores responden

El que dio la cara por los futbolistas fue Helibelton Palacios, quien dijo que la situación es muy compleja para ellos. “Somos los principales responsables, en cada partido lo hemos analizado, trabajamos en las diferentes situaciones en las que nos equivocamos y no le hemos podido dar vuelta. Lo intentamos pero a veces el fútbol no nos da un poco más”.

Sobre los aspectos que deben mejorar mencionó que son muchos. “Los tenemos presentes, los trabajamos y empiezan los partidos y vuelven a aparecer y los rivales nos cobran. Solo queda seguir trabajando, mirar adelante, levantar la cabeza, porque somos nosotros los que entramos al juego y los únicos que podemos cambiar este momento porque los técnicos no entran a la cancha”.

Referentes históricos hablan

Exjugadores de Nacional están preocupados por lo que sucede con el club. Uno de los más críticos es el exdefensor Francisco “Pacho” Foronda, quien expresó que es muy triste ver al equipo en esta situación. “No le veo trabajo táctico. En la época de nosotros esa labor nos ayudaba para sostenernos en momentos en los que nos veíamos superados. Me da pesar ver al verde con estos jóvenes jugando con una línea de 3 defensores con unos espacios de 40 metros a espaldas de ellos, los tiran a la guerra.”.

Por su parte, el exgoleador Juan Jairo Galeano considera que este Nacional es un equipo simple. Y su expresión es compartida por gran cantidad de hinchas verdolagas. “El sabor, el juego y el estilo no gustan. Respeto la manera en que han decidido jugar, pero no me gusta”.

A ellos se sumó el exlateral Gildardo Gómez, quien manifestó que en varios jugadores se nota una falta de actitud. “No es en todos, pero yo recuerdo que nosotros nos protegíamos como familia y nos apoyábamos. Ahora uno observa que cada quien intenta hacer su trabajo y el otro que se defienda como pueda”.

El próximo desafío de Nacional será este domingo ante Pasto (8:10 p.m.) en el Atanasio y deberá sobreponerse a esta dura eliminación, a 16 partidos seguidos recibiendo goles, y a 5 encuentros sin victorias para buscar 3 puntos que le permitan ilusionarse con estar entre los semifinalistas de la Liga. El verde es 7° con 26 puntos y necesita, mínimo, 4 de 9 posibles para avanzar.